Пенс заявил, что не удивлен выбором Харрис напарницей Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Выдвижение сенатора от Калифорнии Камалы Харрис кандидатом в вице-президенты США от демократов не стало сюрпризом в свете усиления в этой партии левых сил. Такое мнение выразил во вторник вице-президент США Майкл Пенс во время выступления в штате Аризона.

"Как вы знаете, Джо Байден и Демократическая партия оказались под контролем радикалов из числа левых. Учитывая их обещания повысить налоги, открыть границы, сделать систему здравоохранения государственной, а аборты проводить по первому требованию, неудивительно, что он выбрал сенатора Харрис", - приводит слова Пенса пресс-служба Белого дома.

Наиболее вероятный кандидат от демократов на выборах главы государства в США Джозеф Байден выбрал сенатора от Калифорнии Камалу Харрис своим претендентом на пост вице-президента.

Харрис ранее была соперницей Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от демократов в президенты США. В декабре 2019 года она объявила о выходе из гонки. Позже она выступила в поддержку Байдена. Харрис не раз называла себя "единственной темнокожей" среди участников борьбы.