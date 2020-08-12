СМИ: Япония планирует экспортировать оборонное оборудование во Вьетнам и Индию

ТОКИО, 12 августа. /ТАСС/. Правительство Японии планирует расширить свое присутствие на рынке стран Индо-Тихоокеанского региона и заняться экспортом оборонного оборудования во Вьетнам, Индию, Индонезию и Малайзию. Об этом сообщает в среду газета Yomiuri.

По ее сведениям, речь идет о так называемом частно-государственном партнерстве с участием японских торговых корпораций и компаний, связанных с оборонной промышленностью. Как ожидается, Агентство по материально-техническому обеспечению при оборонном ведомстве Японии с сентября этого года начнет собирать информацию о нуждах той или иной страны с целью конечного отбора продукции для последующего экспорта. Также агентство будет заниматься непосредственным заключением контрактов с японскими компаниями на производство оборудования.

Предполагается, что главными статьями экспорта оборонной продукции Японии во Вьетнам, Индию, Индонезию и Малайзию могут стать транспортная авиация и радары. Также не исключена совместная разработка истребителей и подводных лодок. Yomiuri отмечает, что за счет расширения сотрудничества с перечисленными государствами Япония рассчитывает увеличить свое присутствие в регионе и поддержать собственную промышленность.

Правительство Японии в 2014 году отказалось от своей политики фактического запрета на экспорт оружия и военных технологий, которая действовала почти полвека. Вместо этого кабинет министров принял новые принципы, связанные с поставками за рубеж вооружений.

Согласно утвержденным правилами, такая продукция не будет экспортироваться в страны, находящиеся в состоянии военного конфликта или под действием ограничительных санкций Совета Безопасности ООН. Вооружения разрешено поставлять за границу только в тех случаях, когда это вносит вклад в дело мира и способствует обеспечению безопасности Японии. Новые правила требуют четко следить за использованием японского оружия и военных технологий только для заявленных целей, а также контролировать их передачу третьим странам.