В Human Rights Watch призвали ЕС пригрозить Минску возможными мерами в свете протестов

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает Евросоюз уведомить власти Белоруссии о готовности принять меры в отношении них за чрезмерную жесткость при пресечении акций протеста. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Human Rights Watch.

"ЕС и входящие в него страны должны дать ясный сигнал властям Белоруссии, сотрудникам полиции и служб безопасности относительно того, что все виновные в серьезных нарушениях прав человека, в том числе в нападениях на участников мирных протестов, чрезмерном применении силы и пытках, будут привлечены к ответственности", - отметили в организации.

В Human Rights Watch полагают, что ООН следует "незамедлительно расследовать имевшее место после выборов насилие" в стране. В заявлении призывают спецдокладчика всемирной организации представить рекомендации по дальнейшим мерам в свете "серьезных нарушений прав человека" в Белоруссии.

В воскресенье в стране прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09% голосов. Она заявила, что не признает эти результаты, считает себя избранным главой государства и подала жалобу в Центризбирком.

После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В результате, по данным МВД, уже задержаны около 3 тыс. человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.