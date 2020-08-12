БелТА сообщает о восьми наездах на правоохранителей Белоруссии за два дня протестов

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Не менее восьми фактов умышленного наезда на правоохранителей Белоруссии зафиксировали в разных городах страны в ходе протестных акций последних двух дней. Как уточняет БелТА, правоохранители называют эти события хорошо спланированной акцией.

По данным агентства, такие противоправные действия были совершены в Минске, Барановичах и Жодино.

Акции протеста в Минске начались после объявления результатов президентских выборов, на которых, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, 80,08% голосов набрал действующий глава государства Александр Лукашенко, а занявшая второе место Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, - 10,09%. В результате столкновений с милицией, по данным МВД, уже задержаны около 3 тыс. человек, в беспорядках пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.