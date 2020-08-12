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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Сенатор США выступил против утверждения посла в Белоруссии из-за ситуации с выборами

По мнению Кристофера Мёрфи, направление посла в Минск сейчас "будет выглядеть как сигнал того, что США потакают действиям властей Белоруссии"

ТАСС, 12 августа. Сенатор Конгресса США (от штата Коннектикут) Кристофер Мёрфи выступил против планов по утверждению должности посла страны в Белоруссии из-за сложившейся ситуации с выборами в республике. Об этом в среду сообщила газета The Hill.

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"Хоть я и поддерживаю укрепление связей между США и народом Белоруссии, однако сейчас не время улучшать дипломатические отношения с правительством [президента Белоруссии Александра] Лукашенко. Направление посла в Минск сейчас, впервые за более чем десять лет, будет выглядеть как сигнал того, что США потакают этим действиям (властей Белоруссии - прим. ТАСС), и я готов выступить против выдвижения [кандидата на должность посла США в Минске Джули Фишер] в комитете по иностранным делам [Сената Конгресса США], если кандидатура не будет отозвана президентом", - приводит издание слова сенатора.

Ранее старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) заявил, что власти Белоруссии должны пересчитать голоса или провести повторные президентские выборы, добавив, что продолжающиеся репрессии против демократической оппозиции, а также арест гражданина США Виталия Шклярова полностью неприемлемы.

В начале мая президент США Дональд Трамп внес на утверждение Сенату Конгресса США кандидатуру заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Фишер на пост посла Соединенных Штатов в Белоруссии. Для назначения на этот пост Фишер должна получить сначала одобрение комитета по иностранным делам, а затем Сената Конгресса США в целом.

Белоруссия отозвала своего посла Михаила Хвостова из Вашингтона в марте 2008 года на фоне введения США санкций в отношении ряда белорусских компаний. Вслед за этим Минск покинула глава американского диппредставительства Карен Стюарт. С тех пор посольства возглавляют временные поверенные в делах. В последнее время Минск и Вашингтон заметно нарастили контакты и заявляли о скором восстановлении дипломатического присутствия в странах на уровне послов.

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