Сенатор США выступил против утверждения посла в Белоруссии из-за ситуации с выборами

ТАСС, 12 августа. Сенатор Конгресса США (от штата Коннектикут) Кристофер Мёрфи выступил против планов по утверждению должности посла страны в Белоруссии из-за сложившейся ситуации с выборами в республике. Об этом в среду сообщила газета The Hill .

"Хоть я и поддерживаю укрепление связей между США и народом Белоруссии, однако сейчас не время улучшать дипломатические отношения с правительством [президента Белоруссии Александра] Лукашенко. Направление посла в Минск сейчас, впервые за более чем десять лет, будет выглядеть как сигнал того, что США потакают этим действиям (властей Белоруссии - прим. ТАСС), и я готов выступить против выдвижения [кандидата на должность посла США в Минске Джули Фишер] в комитете по иностранным делам [Сената Конгресса США], если кандидатура не будет отозвана президентом", - приводит издание слова сенатора.

Ранее старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) заявил, что власти Белоруссии должны пересчитать голоса или провести повторные президентские выборы, добавив, что продолжающиеся репрессии против демократической оппозиции, а также арест гражданина США Виталия Шклярова полностью неприемлемы.

В начале мая президент США Дональд Трамп внес на утверждение Сенату Конгресса США кандидатуру заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Фишер на пост посла Соединенных Штатов в Белоруссии. Для назначения на этот пост Фишер должна получить сначала одобрение комитета по иностранным делам, а затем Сената Конгресса США в целом.

Белоруссия отозвала своего посла Михаила Хвостова из Вашингтона в марте 2008 года на фоне введения США санкций в отношении ряда белорусских компаний. Вслед за этим Минск покинула глава американского диппредставительства Карен Стюарт. С тех пор посольства возглавляют временные поверенные в делах. В последнее время Минск и Вашингтон заметно нарастили контакты и заявляли о скором восстановлении дипломатического присутствия в странах на уровне послов.