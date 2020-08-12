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Дуда призвал членов Совета ООН по правам человека отреагировать на ситуацию в Белоруссии

Президент Польши подготовил письмо лидерам 47 стран

ТАСС, 12 августа. Президент Польши Анджей Дуда подготовил письмо к государствам, входящим в Совет ООН по правам человека, с призывом отреагировать на ситуацию в Белоруссии, где после состоявшихся 9 августа выборов начались беспорядки. Об этом сообщил в среду руководитель канцелярии главы польского государства Кшиштоф Щерский.

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"Президент написал сегодня всем 47 государствам - членам Совета ООН по правам человека специальное письмо, призыв не быть безразличными к событиям в Белоруссии", - сообщил Щерский Польскому агентству печати.

Целью этого документа является забота о "правах человека и гражданской свободе в Белоруссии".

По словам Щерского, подготовленное письмо будет отправлено адресатам уже в среду.

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БелоруссияПольшаДуда, АнджейПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020Протесты в Белоруссии после выборов президента
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