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Асаду стало плохо во время выступления в парламенте Сирии

Президент Сирии прервал свою речь из-за внезапного падения давления

ТАСС, 12 августа. Президент Сирии Башар Асад почувствовал легкое недомогание из-за приступа гипотонии во время начала своего выступления перед депутатами нового состава Народного совета (парламента) арабской республики. Об этом сообщило в среду агентство SANA.

"Президент Асад прервал свою речь из-за внезапного падения артериального давления", - говорится в сообщении. Он продолжил выступление после небольшого перерыва. Через 15 минут после начала речи сирийский лидер снова попросил у депутатов разрешения выйти на одну минуту из зала, чтобы принять лекарство.

Сессия однопалатного парламента нового созыва открылась в понедельник. Выборы в Народный совет Сирии состоялись 19 июля на многопартийной основе в соответствии с конституцией, утвержденной на референдуме 26 февраля 2012 года. Борьбу за 250 парламентских мест вели 1 656 кандидатов, в том числе 200 женщин.

Победу одержал блок "Национальное единство", получивший большинство депутатских мандатов. Его возглавляет Партия арабского социалистического возрождения, генеральным секретарем которой является президент Асад. Явка составила 33%, в выборах приняли участие свыше 6 млн граждан.

Теги
СирияАсад, Башар Хафез
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