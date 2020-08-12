СМИ: в Минске задержаны двое украинских журналистов

ТАСС, 12 августа. Двое украинских журналистов задержаны в столице Белоруссии. Об этом сообщил в среду портал tut.by со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов.

По данным портала, Константина Реутского и Евгения Васильева задержали сотрудники ГАИ. Журналисты не выходят на связь.

В среду глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил ТАСС, что во время президентских выборов в Белоруссии и после них в стране были задержаны около 50 сотрудников местных и иностранных СМИ, в том числе российских.

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял вопросы работы представителей белорусских СМИ, а также журналистов иностранных медиа, аккредитованных при министерстве иностранных дел, под личный контроль. Во время рабочего совещания он отметил, что поручил своим подчиненным не трогать журналистов во время освещения несанкционированных массовых мероприятий.