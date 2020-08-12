Верховный комиссар ООН призвала освободить задержанных во время протестов в Белоруссии

ЖЕНЕВА, 12 августа. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала немедленно освободить всех, кто был, по ее словам, незаконно задержан во время несанкционированных акций протеста после президентских выборов в Белоруссии. Об этом говорится в ее заявлении, распространенном в среду.

"Тем, кто был произвольно задержан или подвергся жестокому обращению за мирное выражение несогласия, необходимо обеспечить правосудие и возмещение ущерба", - отметила Бачелет.

В сообщении Управления верховного комиссара ООН по правам человека подчеркивается, что в этом контексте Бачелет "призвала к незамедлительному освобождению всех тех, кто был незаконно помещен под стражу". Согласно имеющимся у Бачелет сведениям, "за последние три дня [в Белоруссии] было задержано приблизительно более 6 тыс. человек, включая случайных прохожих и несовершеннолетних", отмечается в заявлении.