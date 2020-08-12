Зеленский подписал указ о праздновании 24 августа Дня независимости Украины

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на карантин в стране, подписал указ о праздновании 24 августа 29-й годовщины независимости Украины. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы государства.

"Кабинет министров должен разработать и обеспечить реализацию мероприятий по празднованию 29-й годовщины независимости Украины с учетом требований по предотвращению распространения болезни COVID-19", - сказано в указе.

В День независимости 24 августа в Киеве и других населенных пунктах предусматривается проведение торжеств с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников силовой операции на востоке страны и общественности. Кроме того, планируются церемонии возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость, погибших участников военных действий в Донбассе. Предусмотрены также различные культурные мероприятия.

Как уточняется в указе, правительству поручено организовать церемонии вручения государственных наград и поощрительных отличий людям, которые "внесли значительный вклад в обретение независимости, защиту суверенитета и территориальной целостности" Украины. О проведении традиционного парада на Крещатике в Киеве в указе речь не идет.

По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), за прошедшие сутки в стране выявили 1 433 случая заражения коронавирусом. Таким образом, число заразившихся за все время пандемии в стране превысило 84,5 тыс., 1 970 человек умерли.

Первый случай инфицирования на Украине выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. С 22 мая по 31 августа установлен адаптивный карантин, когда местные власти могут самостоятельно принимать решения о снятии или продлении тех или иных ограничительных мер.