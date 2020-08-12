Помпео посетит 16 августа инаугурацию президента Доминиканы

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео 16 августа возглавит американскую делегацию на инаугурации избранного президента Доминиканской Республики Луиса Абинадера. Соответствующее распоряжение главы администрации США Дональда Трампа распространила в среду пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп определил [состав] делегации в Доминиканскую Республику на инаугурацию 16 августа Луиса Абинадера. Госсекретарь США Майкл Помпео возглавит делегацию", - говорится в тексте.

Президентские выборы в Доминикане состоялись 5 июля, победу на них одержал представитель оппозиционной левоцентристской Современной революционной партии Луис Абинадер.

Президент Доминиканы избирается на четыре года с правом переизбрания на второй срок.