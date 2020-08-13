Минский ОМОН задержал изготовителей "коктейлей Молотова"

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Белорусский ОМОН задержал вечером в среду в Минске двоих изготовителей бутылок с зажигательной смесью ("коктейлей Молотова"). Об этом заявила пресс-служба МВД Белоруссии.

"Сегодня в 19:40 (совпадает с мск - прим. ТАСС) по ул. Якубовского в Минске сотрудники ОМОНа задержали двоих жителей столицы, которые наполняли бутылки зажигательной смесью. При осмотре в пакетах молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла", - сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале.