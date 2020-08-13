CNN: Байден и Харрис проводят первое совместное выступление

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Первое совместное выступление наиболее вероятного кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена, а также его напарницы в гонке и сенатора от штата Калифорния Камалы Харрис началось в среду с опозданием примерно на один час из-за перебоя в подаче электричества. Об этом сообщила телекомпания СNN.

Байден и Харрис выступают в спортивном зале школы имени Алексиса Дюпона в Уилмингтоне (штат Делавэр). Там присутствуют только помощники бывшего вице-президента США и сенатора, а также несколько журналистов. Это обусловлено мерами санитарно-эпидемиологической безопасности в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Байден и Харрис вошли в зал вместе и сняли защитные маски, соблюдая безопасное расстояние. Все остальные присутствующие в масках.