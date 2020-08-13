Forbes: Канье Уэст после начала предвыборной кампании регулярно общается с зятем Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Американский рэп-исполнитель Канье Уэст после объявления о намерении баллотироваться в президенты США регулярно поддерживает связь со старшим советником и зятем действующего главы Белого дома Джаредом Кушнером, приближенные музыканта опасаются, что им манипулируют. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в электронной версии журнала Forbes .

По сведениям источников издания, Уэст говорил людям, входящим в его окружение, что беседует с Кушнером "почти каждый день" после того, как 4 июля объявил о намерении претендовать на высший государственный пост в стране. Издание отмечает, что Кушнер играет ключевую роль в кампании по переизбранию на второй срок президента США Дональда Трампа.

Ранее в этом месяце Уэст встретился в штате Колорадо с Кушнером и супругой последнего Иванкой Трамп, которая является дочерью и советником президента США. Источники издания в окружении Уэста опасаются, что Кушнер, вероятно, пытается манипулировать музыкантом. Рэпер сообщил лицам в своем окружении следующее: "Джаред испуган, он не хочет, чтобы я баллотировался, поскольку знает, что я смогу победить".

Как полагают источники, Кушнер, преувеличивая шансы Уэста на победу, убеждает его не выходить из гонки. Как ранее отмечали ведущие американские СМИ, участие темнокожего рэпера в борьбе за пост президента может лишить наиболее вероятного кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена части голосов афроамериканцев.

По сведениям опрошенных журналистами лиц, Уэст, страдающий от биполярного расстройства, легко поддается убеждению. "Если вы знаете его в течение 20 минут, то поймете, что это сработает", - отметил один из источников. Другой сравнил музыканта с ребенком.