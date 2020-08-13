В Ираке подорвали гражданский конвой снабжения сил коалиции

КАИР, 13 августа. /ТАСС/. Гражданский конвой, перевозивший грузы для сил международной коалиции, подорван в среду к югу от столицы Ирака. Об этом передает в четверг новостной портал Shafaq News со ссылкой на источники в силовых структурах страны.

По их данным, самодельное взрывное устройство сработало минувшим вечером на шоссе в районе Эль-Батха в провинции Ди-Кар. Его целью была колонна снабжения в составе нескольких принадлежащих одной из частных компаний грузовиков, которые были наняты по контракту коалиционными войсками. В результате атаки никто не пострадал. При подрыве бомбы был поврежден транспорт, перевозивший военную технику войск США.

Это уже шестая подобная атака за последний месяц в Ираке против логистических поставок для международной коалиции под американским командованием. До сих пор никто не взял на себя ответственность за эти теракты, а власти страны ни разу не заявляли о задержании причастных к ним.

Между тем ранее ряд военизированных шиитских формирований, в том числе проиранской шиитской группировки "Катаиб Хезболлах", неоднократно угрожали ударами по войскам и интересам США в Ираке, если они не покинут страну в соответствии с принятой в начале января парламентом республики резолюции. В частности, в ней было прописано требование вывода иностранных войск из страны на фоне убийства в результате удара ВВС США в районе багдадского аэропорта командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани и заместителя главы "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса.