Трамп призвал Байдена и Харрис публично осудить движение "Антифа"

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что его наиболее вероятному сопернику на выборах Джозефу Байдену следует выступить с публичным осуждением движения американских антифашистов "Антифа". Об этом глава Белого дома заявил на пресс-конференции в среду.

Трампу был задан вопрос, должны ли, по его мнению, демократ Байден и его напарница в гонке сенатор Камала Харрис заявить, что осуждают движение и считают его террористической организацией. "Им следует сделать это. Думаю, они боятся", - ответил Трамп. По его мнению, "Антифа", "по сути, является частью [предвыборной] кампании" Байдена.

В конце мая Трамп заявил, что власти США намерены внести движение "Антифа" в список террористических организаций. Он выступил с утверждением, что левые радикальные группировки несут ответственность за беспорядки и случаи насилия во время протестов, проходящих в последние недели в ряде штатов.

Демонстрации начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, в последующие дни им были предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местной полиции подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.