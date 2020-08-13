Постпред США призвала проголосовать за продление оружейного эмбарго в отношении Ирана

ТАСС, 13 августа. Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт призвала всех членов Совета Безопасности ООН поддержать проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, представленный Вашингтоном. Соответствующее заявление было опубликовано в среду на сайте американского постпредства.

"Я призываю всех членов Совета Безопасности [ООН] осознать реальные последствия прекращения этого оружейного эмбарго. Главная цель Совета Безопасности - содействие миру и безопасности во всем мире. Если не продлить оружейное эмбарго, то это будет издевкой над той священной обязанностью, с опорой на которую была создана Организация Объединенных Наций", - говорится в сообщении Крафт.

Постпред также подтвердила, что проект документа был представлен сегодня: "Сегодня Соединенные Штаты представили проект резолюции Совета Безопасности о продлении существующего эмбарго на продажу Ирану обычных вооружений и их покупку у него".

Ранее источник в ООН сообщил ТАСС, что дату голосования по проекту определит председатель Совбеза.

Оружейное эмбарго

Срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран, согласно ядерной сделке, истекает 18 октября 2020 года. Представители США неоднократно отмечали, что будут добиваться продления эмбарго, несмотря на свой выход из иранской сделки. Крафт назвала голосование по американскому документу "выбором между миром и террором". Она также заявила, что США хотят "загнать в угол Россию и Китай", которые выступали против резолюции.

В то же время опрошенные ТАСС дипломаты выразили сомнение в том, что резолюция наберет девять необходимых голосов, чтобы для ее блокирования понадобилось вето. В частности, на состоявшемся в июне заседании СБ ООН по Ирану выступившие с единой позицией Великобритания, Франция и Германия заявили о "неприемлемости односторонних предложений, ведущих к возобновлению санкций".

Глава МИД РФ Сергей Лавров в июне направил на имя генсека ООН письмо, в котором говорится об отсутствии объективных оснований для обсуждения в Совбезе продления оружейного эмбарго в отношении Ирана. Как напомнил российский министр, предусмотренный резолюцией 2231 СБ ООН порядок поставок в Иран вооружений и военной техники носит временный характер. Лавров уточнил, что применение положений об ограничениях на ввоз оружия в Иран после 18 октября 2020 года никогда не предполагалось и не существует ни правовых, ни иных причин пересматривать это.