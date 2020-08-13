Эксперты считают, что ядерный комплекс в КНДР подтопило в результате наводнения

СЕУЛ, 13 августа. /ТАСС/. Серьезные наводнения в КНДР на реке Курёнган могли повредить расположенный там ядерный комплекс Йонбён. Об этом сообщила в четверг исследовательская группа при Университете имени Джонса Хопкинса под названием 38 North, специализирующаяся на изучении вопросов, связанных с КНДР.

Проанализировав спутниковые снимки этого района от 6 августа, специалисты пришли к выводу, что "вода достигла двух насосных станций, обслуживающих реактор". "На снимках видно, что по сравнению с ситуацией на 22 июля уровень реки Курёнган, протекающей возле комплекса в Йонбёне, значительно вырос", отмечается в сообщении.

38 North также опубликовал фотографию переполненной дамбы выше по течению, предположив, что наводнение могло повредить насосы или засорить трубопровод, через который идет забор воды из реки. В то же время отмечается, что на спутниковых снимках, снятых между 8 и 11 августа, заметно, что уровень воды в реке постепенно снижается, не нанеся ущерба основным зданиям в комплексе.

38 North также указывает, что пятимегаваттный реактор, который, как полагают, является главным источником оружейного плутония для военной ядерной программы КНДР, не функционирует уже несколько месяцев.