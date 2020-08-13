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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Следственный комитет Белоруссии разыскивает координаторов массовых беспорядков

В СК республики отметили, что в толпе протестующих были провокаторы, которые подстрекали к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии обратился с просьбой к гражданам оказать помощь в розыске координаторов действий участников массовых беспорядков. Об этом сообщило в четверг агентство БелТА, ссылаясь на представителей следственного ведомства.

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"В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям", - отметили представители следствия.

В комитете также проинформировали, что "в толпе были провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, провоцируя таким образом принятие силовых мер, а сами во время таких действий от мест столкновений граждан с сотрудниками ОМОН отходили".

В этой связи Следственный комитет обратился к очевидцам данных событий. "Если у вас имеются видеозаписи или фотографии данных лиц, а также если вы обладаете важной для следствия информацией о личностях провокаторов и координаторов, просьба сообщить об этом в оперативно-дежурную службу управления Следственного комитета по Минску", - отметили в СК. "Только вместе мы сможем остановить массовые беспорядки, обеспечить безопасность каждого и вернуть спокойствие в родной стране", - заявили в ведомстве.

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