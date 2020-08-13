Президент Шри-Ланки привел к присяге новый кабинет министров

ТАСС, 13 августа. Президент Шри-Ланки Готобайя Раджапакса принял присягу министров нового правительства страны, сформированного по результатам состоявшихся на прошлой неделе парламентских выборов.

Как сообщает в четверг индийская газета Pioneer, ключевые посты в новом кабинете министров заняли ближайшие родственники ланкийского президента и он сам. Премьер-министром Шри-Ланки вновь стал Махинда Раджапакса, брат главы государства, руководивший прежним правительством Шри-Ланки. Он также возглавил еще три министерства, включая финансовое ведомство страны.

Сам Готобайя Раджапакса сохранил за собой пост министра обороны.

Сын премьера - Намал Раджапакса получил портфель министра по делам молодежи и спорта. Чамал Раджапакса, старший брат президента Шри-Ланки, возглавил министерство внутренней безопасности.

На посту главы министра иностранных дел остался Динеш Гунавардена.

На состоявшихся 5 августа парламентских выборах в Шри-Ланке убедительную победу одержала пропрезидентская партия Махинды Раджапакса "Народный фронт Шри-Ланки". Она получила в законодательном органе рекордные 146 мест из 225.