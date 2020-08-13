{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Шри-Ланки привел к присяге новый кабинет министров

По данным газеты Pioneer, ключевые посты в нем заняли сам Готобайя Раджапакса и его ближайшие родственники

ТАСС, 13 августа. Президент Шри-Ланки Готобайя Раджапакса принял присягу министров нового правительства страны, сформированного по результатам состоявшихся на прошлой неделе парламентских выборов.

Как сообщает в четверг индийская газета Pioneer, ключевые посты в новом кабинете министров заняли ближайшие родственники ланкийского президента и он сам. Премьер-министром Шри-Ланки вновь стал Махинда Раджапакса, брат главы государства, руководивший прежним правительством Шри-Ланки. Он также возглавил еще три министерства, включая финансовое ведомство страны.

Сам Готобайя Раджапакса сохранил за собой пост министра обороны.

Сын премьера - Намал Раджапакса получил портфель министра по делам молодежи и спорта. Чамал Раджапакса, старший брат президента Шри-Ланки, возглавил министерство внутренней безопасности.

На посту главы министра иностранных дел остался Динеш Гунавардена.

На состоявшихся 5 августа парламентских выборах в Шри-Ланке убедительную победу одержала пропрезидентская партия Махинды Раджапакса "Народный фронт Шри-Ланки". Она получила в законодательном органе рекордные 146 мест из 225.

Теги
Шри-ЛанкаРаджапакса, Готабая
Facebook запустила информационный центр по голосованию на президентских выборах в США
В частности, благодаря новому ресурсу американские пользователи смогут узнать, в каких конкретно штатах в период распространения коронавируса разрешили рассылать избирательные бюллетени для голосования по почте
Читать полностью