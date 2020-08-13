В МИД Литвы рассказали о санкциях за применение силы в Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 13 августа. /ТАСС/. Персональные санкции, которые Вильнюс намерен ввести в отношении тех, кто, по оценке Литвы, несет ответственность за нарушения прав человека в Белоруссии и непропорциональное применение силы к участникам протестов после президентских выборов, коснутся въезда в балтийскую республику и финансовых активов таких лиц. Об этом в четверг в эфире радиостанции Ziniu radijas сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"Речь идет о двух мерах - об ограничении на въезд на нашу территорию и о замораживании активов", - сказал он. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, в условиях кризисной ситуации в соседней Белоруссии "нельзя ограничиваться очередными заявлениями о глубокой озабоченности". "Необходимы конкретные действия", - утверждал он.

По словам Линкявичюса, обсуждаются не экономические санкции, которые только ухудшили бы положение в стране, а очень конкретные персональные санкции в отношении лиц, якобы нарушающих нормы международного права.

Как в среду было отмечено на заседании комитета Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне, в национальный санкционный список Литвы могут быть включены сотни должностных лиц Белоруссии. "Предложения представлены, решения будут приняты в ближайшее время", - утверждал председатель комитета Дайнюс Гайжаускас.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09% голосов. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В результате были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов. Тихановская покинула страну и со вторника находится в Литве.