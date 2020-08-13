В Погранкомитете Белоруссии назвали провокацией выброшенную у здания форму пограничника

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Форма пограничника, брошенная мужчиной утром 13 августа у здания белорусского Государственного пограничного комитета в Минске, не может принадлежать реальному военнослужащему. Об этом заявили в четверг в пресс-службе ведомства, назвав ситуацию провокацией.

"Сегодня утром в Минске на улице Толбухина около 09:10 у здания Госпогранкомитета мужчина у входа выбросил пограничную форму старого образца. При осмотре военной одежды выяснилось, что, во-первых, китель и брюки были из разных комплектов, о чем свидетельствуют их размеры. Во-вторых, отсутствовала личная бирковка (отметка владельца), ведь без нее непросто различить принадлежность одежды. Еще вызывают вопросы сорванные с погон сержантские знаки различия, это наталкивает на мысль, что комплектовали форму на скорую руку", - говорится в сообщении.

После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В результате, по данным МВД, были задержаны около 7 тыс. человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов. Вскоре в соцсетях стали появляться видео и фото, на которых якобы военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел выбрасывают свою форму в знак протеста против насилия на улицах страны.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09% голосов. Она заявила, что не признает эти результаты и считает себя избранным главой государства, подала жалобу в Центризбирком, вскоре бывший кандидат покинула страну.