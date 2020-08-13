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Минобразования Белоруссии опровергло информацию о забастовках среди педагогов

Ведомство отмечает, что состав лиц, подписавших открытые письма от имени педагогов в поддержку белорусской оппозиции, достоверно не известен

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Министерство образования Белоруссии опровергло появившуюся в СМИ информацию о забастовках в поддержку оппозиции, якобы организуемых в педагогических коллективах. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг в официальном Telegram-канале Минобразования.

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"В последнее время на медийном фоне стали появляться открытые письма, сгруппированные по профессиональному принципу, а также ложная информация о забастовках в коллективах", - сообщает Министерство образования Белоруссии. Оно напоминает, что в настоящее время учителя находятся в летних отпусках.

Ведомство отмечает, что состав лиц, подписавших открытые письма от имени педагогов в поддержку белорусской оппозиции, достоверно не известен. Оно расценивает публикацию этих посланий как часть тактики давления на общественное мнение.

Министерство образования Белоруссии рекомендовало не размещать в СМИ материалы, составленные якобы от имени всех работников системы образования. "Эти письма и петиции отражают частное мнение конкретных лиц, которые ранее могли законно реализовать свое право на избирательных участках", - говорится в заявлении ведомства.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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