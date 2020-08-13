США представят ООН меморандум о праве предлагать продление оружейного эмбарго против Ирана

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты в четверг передадут членам Совета Безопасности ООН юридический меморандум, в котором объяснят свою позицию относительно имеющихся у них прав в рамках резолюции СБ ООН 2231 по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. Об этом сообщил на телефонном брифинге для журналистов спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Позднее, сегодня утром, мы передадим членам Совбеза шестистраничный юридический меморандум, в котором будут объясняться наши права в рамках резолюции 2231", - сказал он.

"В меморандуме, который мы распространим, будет рассмотрен ряд вопросов", - отметил Хук. В частности, по его словам, там будет говориться, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, который ограничил атомные разработки Тегерана исключительно гражданскими целями, "не является юридически обязывающим политическим соглашением". "И резолюция 2231 не превращает СВПД в юридически обязывающее политическое соглашение, несмотря на утверждения, которые некоторые делают", - убежден Хук. "Мы будем объяснять это, а также то, как работает резолюция 2231. Повторное введение нами санкций против Ирана не поменяло наших юридических прав и обязанностей в рамках резолюции 2231", - считает спецпредставитель США.

"Участники СВПД могут в любой момент прекратить соблюдать не связывающие политические обязательства, не нарушая при этом международное право. Но при этом они все равно обязаны продолжать соблюдать международные обязательства, которые не зависят от иранской ядерной сделки, и сюда входят их правовые обязательства в рамках 2231. США полностью соблюдают свои правовые обязательства в рамках 2231", - добавил Хук.

В среду США представили для голосования в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. Как сообщил ТАСС источник в организации, дату голосования определит председатель Совбеза.

Оружейное эмбарго

Срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран, согласно ядерной сделке, истекает 18 октября 2020 года. Представители США неоднократно отмечали, что будут добиваться продления эмбарго, несмотря на свой выход из иранской сделки. В то же время опрошенные ТАСС дипломаты выразили сомнение в том, что резолюция наберет девять необходимых голосов, чтобы для ее блокирования понадобилось вето. В частности, на состоявшемся в июне заседании СБ ООН по Ирану выступившие с единой позицией Великобритания, Франция и Германия заявили о "неприемлемости односторонних предложений, ведущих к возобновлению санкций".

Глава МИД РФ Сергей Лавров в июне направил на имя генсека ООН письмо, в котором говорится об отсутствии объективных оснований для обсуждения в Совбезе продления оружейного эмбарго в отношении Ирана. Как напомнил российский министр, предусмотренный резолюцией 2231 СБ ООН порядок поставок в Иран вооружений и военной техники носит временный характер. Лавров уточнил, что применение положений об ограничениях на ввоз оружия в Иран после 18 октября 2020 года никогда не предполагалось и не существует ни правовых, ни иных причин пересматривать это.