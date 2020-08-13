Помпео и Земан обсудили противостояние влиянию России и Китая

ТАСС, 13 августа. Госсекретарь США Майкл Помпео и президент Чехии Милош Земан обсудили вопросы совместного противостояния влиянию России и Китая. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Госсекретарь Помпео и президент Земан обсудили прочные двусторонние отношения между США и Чехией как союзниками по НАТО в борьбе с терроризмом в Афганистане и Ираке, а также нашу общую заинтересованность в укреплении сотрудничества в области ядерной энергетики и борьбе с пагубным влиянием России и коммунистического Китая", - заявила Ортэгус.

Встреча главы Госдепа и президента Чехии прошла в среду 12 августа и стала последним пунктом в рабочей программе визита Помпео в Чехию. Ранее, во вторник, он провел переговоры с министром иностранных дел республики Томашем Петржичеком, а в среду был принят премьер-министром Андреем Бабишем и выступил с речью в Сенате Чехии (верхняя палата парламента). Чехия стала первой страной в ходе европейского турне Помпео. Сейчас он находится с визитом в Словении, а далее посетит Польшу и Австрию.