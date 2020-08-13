МИД Германии вызвал посла Белоруссии

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Белоруссии на фоне протестов в республике, которые начались после президентских выборов. Об этом сообщило в четверг агентство DPA .

Послу разъяснили позицию правительства ФРГ по ситуации в Белоруссии.

Правительство ФРГ не считает, что результат президентских выборов в Белоруссии был достигнут демократическим путем. Официальный Берлин полагает, что голосование не соответствовало "минимальным стандартам демократических выборов". Глава МИД Хайко Маас говорил о необходимости усилить давление на белорусские власти.