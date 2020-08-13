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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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МИД Германии вызвал посла Белоруссии

Послу разъяснили позицию правительства ФРГ по ситуации в Белоруссии
Здание министерства иностранных дел Германии ARK NEYMAN/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Здание министерства иностранных дел Германии
© ARK NEYMAN/Shutterstock/FOTODOM

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Белоруссии на фоне протестов в республике, которые начались после президентских выборов. Об этом сообщило в четверг агентство DPA.

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Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

Послу разъяснили позицию правительства ФРГ по ситуации в Белоруссии.

Правительство ФРГ не считает, что результат президентских выборов в Белоруссии был достигнут демократическим путем. Официальный Берлин полагает, что голосование не соответствовало "минимальным стандартам демократических выборов". Глава МИД Хайко Маас говорил о необходимости усилить давление на белорусские власти.

Теги
БелоруссияГерманияМаас, ХайкоПротесты в Белоруссии после выборов президента
Протесты в Белоруссии после выборов президента
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