Участники антиправительственных протестов в Болгарии перекрыли дороги в Варне и Пловдиве

СОФИЯ, 13 августа. /ТАСС/. Участники мирных антиправительственных протестов, которые уже 36-й день продолжаются в Болгарии, в четверг перекрыли дороги в Варне, Пловдиве и Софии.

В Варне участники шествия временно блокировали центральную магистраль в районе Аспарухова моста, что вызвало многокилометровые пробки. В Пловдиве были перекрыты центральные улицы. В Софии палаточные городки участников акции установлены на центральной софийской магистрали - Цариградском шоссе - в районе Орлова моста, у Софийского университета и площади Независимости, между зданиями правительства, Народного собрания (парламента) и администрации президента.

Как сообщает корреспондент ТАСС, протесты в болгарской столице начались в четверг еще в утренние часы, когда участники акции забросали помидорами и куриными яйцами здание Народного собрания (парламента) страны, досталось и депутатам, которые пришли на внеочередное заседание. В настоящее время несколько тысяч человек, недовольных работой правительства, проводят шествие по улицам Софии. Еще на митинге они выразили недовольство от "проваленного из-за отсутствия кворума" заседание парламента страны, на котором премьер-министр Бойко Борисов должен был прокомментировать ситуацию в стране и необходимость актуализации бюджета, и символично, через голосование, "уволили" главу правительства.

Все дни, что продолжаются протесты, их участники настаивают на отставках, утверждая, что кабинет министров погряз в коррупции и за время своей работы не смог обеспечить гражданам благополучной жизни и достойной заработной платы. Генпрокурора Ивана Гешева протестующие обвиняют в нападках на президента Румена Радева, организации показательных обысков и арестов.

Первая массовая акция протеста прошла в Болгарии 9 июля, тогда у здания администрации президента в поддержку Радева собрались более тысячи человек, включая представителей различных политических партий и общественных организаций. С того дня митинги и шествия под лозунгом "Защитим демократию!" стали ежедневными, в них участвуют преимущественно молодые люди.