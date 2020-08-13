Помпео не исключил появления американских военных в Словении

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Словения может оказаться в числе стран, в которые будут направлены американские военные в рамках их передислокации в Европе. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео компании Радио и телевидение Словении.

"Я действительно считаю, что военное сотрудничество между нашими странами очень развито и имеет важное значение. Что касается конкретных задач, то предоставлю министру обороны [США] делать такого рода заявления, но ваши наблюдения идут в верном направлении", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном появлении военных из США в Словении в рамках их передислокации в Европе. "Мы позаботимся о том, чтобы у нас были необходимые силы в правильных местах", - добавил госсекретарь.

Ранее американский министр обороны Марк Эспер заявил, что Вашингтон намерен добиваться дальнейшего наращивания сил на восточном фланге Североатлантического альянса. По его словам, решение о выводе из Германии 11,9 тысячи американских военнослужащих и передислокации части из них в Италию и Бельгию было принято в рамках более широких усилий по "повышению боеспособности альянса". Эспер также заявил, что передислокация американских войск в Европе предусматривает подтягивание частей ближе к Черному морю в целях усиления сдерживания России.

Поставки энергоресурсов

Соединенные Штаты готовы наладить поставки Словении любых энергоресурсов для обеспечения энергетической безопасности и независимости этого государства.

"Мы совершенно ясно показали необходимость обеспечения диверсификации [источников поставок] энергоресурсов [в Словению], - сказал он. - Америка полностью готова помочь им (словенцам - прим. ТАСС) в любом из этих стремлений, будь то экологически чистые технологии, которые они искали, или проектируемые атомные станции, или возможность поставлять природный газ из Соединенных Штатов".

"Мы будем отличными партнерами со Словенией, чтобы у словенского народа были необходимые энергоресурсы из различных источников", - подчеркнул госсекретарь, отметив, что такой подход важен для обретения Словенией энергетической независимости.

Ранее в четверг Помпео, который находится с визитом в Словении, заявил, что "зависимость европейских стран от поставок энергоносителей из России угрожает национальным интересам Соединенных Штатов". Он также добавил, что считает "невероятно важной" диверсификацию источников поставок энергоресурсов в Европу и ее независимость в данном вопросе от России.

Вашингтон уже неоднократно заявлял, что европейским странам следует отказаться от российского газа, в том числе от планов получения энергоносителей по трубопроводам "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Представители американской администрации утверждали, что Москва, реализуя эти проекты, преследует политические цели. Многие эксперты считают, что США, предпринимая попытки заблокировать "Северный поток - 2", стремятся продавить поставки в Европу своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.