Советник Трампа отрицает, что обсуждал с Канье Уэстом его предвыборную кампанию

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер заявил в четверг в эфире телеканала Fox News, что не обсуждал с американским рэп-исполнителем Канье Уэстом предвыборную кампанию музыканта.

Кушнер заверил, что их с Уэстом уже "в течение десяти лет" связывают дружеские отношения. "Мы не обсуждали его кампанию. Я узнаю о его планах из СМИ. Но я не обсуждал это с ним напрямую", - добавил зять президента США Дональда Трампа.

Американский журнал Forbes в среду сообщил, что Уэст после объявления о намерении баллотироваться в президенты США регулярно поддерживает связь с зятем Трампа. Источники издания в окружении исполнителя выразили опасения относительно того, что Кушнер им манипулирует.

Как отмечалось в публикации, Уэст сообщил приближенным следующее: "Джаред испуган, он не хочет, чтобы я баллотировался, поскольку знает, что я смогу победить". Как полагали источники издания, Кушнер преувеличивая шансы Уэста на победу, убеждает его не выходить из гонки. Участие темнокожего рэпера в борьбе за пост президента может лишить наиболее вероятного кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена части голосов афроамериканцев, отмечали политологи.

По сведениям опрошенных журналистами Forbes лиц, Уэст, страдающий от биполярного расстройства, легко поддается убеждению. Кушнер играет ключевую роль в кампании с целью переизбрания Трама на второй срок, отмечало издание.

Канье Уэст 4 июля написал в Twitter, что собирается баллотироваться в президенты США. 8 июля в интервью Forbes исполнитель уточнил, что собирается участвовать в выборах в качестве независимого кандидата. Рэпер тогда заверил, что больше не поддерживает Трампа, хотя прежде был его сторонником. Очередные выборы президента США запланированы на 3 ноября.