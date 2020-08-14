Экс-юрист Трампа обещает рассказать подробности о приписываемых ему связях с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Бывший юрист президента США Майкл Коэн утверждает, что раскроет в своей книге некие подробности о приписываемых Дональду Трампу связях с Россией, наличие которых уже неоднократно было опровергнуто. Предисловие к мемуарам опубликовано в четверг.

Коэн, который ранее был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд финансовых преступлений, в июле объявил, что намерен выпустить книгу. Позже он пояснил, что в критическом ключе опишет личный опыт общения с Трампом. Мемуары, как ожидается, выйдут в конце сентября.

В опубликованном предисловии к книге говорится, что Коэн якобы, в частности, был хорошо осведомлен о том, как проводилась в 2016 году предвыборная кампания Трампа. "Для половины американцев Трамп был, по сути, мошенником, контролируемым Россией, который лгал и жульничал на пути к Белому дому, - утверждает Коэн. - Для другой половины - для его сторонников - вся история с Россией была охотой на ведьм, выдуманной демократами, не способными принять факт того, что Хиллари Клинтон проиграла честно. Это стало одним из самых неожиданных поражений в истории президентских выборов в США".

По версии экс-адвоката республиканца, "обе стороны ошибаются", а правду знает именно он. "Трамп вступил в сговор с россиянами, но не таким сложным методом, который представляли себе его критики", - утверждает он. По версии Коэна, "Трамп жульничал на выборах при российской поддержке" и "продолжал добиваться крупной сделки в сфере недвижимости в Москве во время кампании".

Коэн ранее уже заявлял, что сам он продолжал заниматься обсуждением вопросов о возможности строительства небоскреба Trump Tower в Москве вплоть до июня 2016 года, то есть уже в тот период, когда Трамп фактически был кандидатом Республиканской партии на пост президента США.

Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Часть этих средств была выплачена за молчание двум женщинам, утверждавшим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь.

Приписываемое вмешательство

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ.

Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании. Москва также называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.