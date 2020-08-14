Турция назвала лицемерным поступком решение ОАЭ пойти на соглашение с Израилем

АНКАРА, 14 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции считает лицемерным решение Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) пойти на соглашение с Израилем о нормализации двусторонних отношений. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

"История и совесть народов в регионе не забудет и никогда не простит этот лицемерный поступок ОАЭ, которые предали палестинское дело ради своих узких интересов и пытаются представить это как самоотверженный шаг", - подчеркивается в коммюнике.

В МИД также отметили, что "руководство ОАЭ не имеет права проводить переговоры с Израилем от имени Палестины и идти на уступки по жизненно важным для Палестины и ее народа вопросам".

Анкара также обвинила ОАЭ "в совершении тайного плана США, который <...> игнорирует волю Палестины".

В четверг президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил, что Израиль и ОАЭ достигли договоренностей о полной нормализации двусторонних отношений. Это же следует из совместного заявления двух стран. Договоренности, в частности, предполагают приостановку Израилем принятия решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

На данный момент из арабских государств только у Египта и Иордании установлены дипломатические отношения с Израилем и действуют посольства. В последние годы в СМИ неоднократно появлялась информация о сближении между Израилем и ОАЭ и осуществлявшихся контактах между двумя странами. ОАЭ, несмотря на отсутствие мирного договора с еврейским государством, в последние годы активно развивали коммерческие отношения с Израилем.