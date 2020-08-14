{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Белоруссии после выборов президента

Премьеры Чехии и Польши призовут руководство ЕС к срочным консультациям по Белоруссии

Министры иностранных дел стран ЕС 14 августа проведут видеоконференцию, на которой, в частности, обсудят ситуацию в Белоруссии

ПРАГА, 14 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш провел переговоры с польским коллегой Матеушем Моравецким, по итогам которых главы правительств призовут руководство ЕС провести срочные консультации по ситуации в Белоруссии.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

Об этом Бабиш сообщил в пятницу на своей странице в Twitter.

"Мы предложим председателю Европейского совета [Шарлю Мишелю] срочно провести видеоконсультации членов Европейского совета [по ситуации в Белоруссии]", - подчеркнул чешский премьер.

В пятницу министры иностранных дел стран ЕС проведут видеоконференцию, на которой, в частности, обсудят ситуацию в Белоруссии. В ходе встречи будет обсуждаться в том числе вопрос возможных санкций против Минска.

Теги
БелоруссияЧехияПольшаБабиш, АндрейМоравецкий, МатеушПротесты в Белоруссии после выборов президента
Онлайн
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн
После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа по всей стране начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции
Читать полностью