Премьеры Чехии и Польши призовут руководство ЕС к срочным консультациям по Белоруссии

ПРАГА, 14 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш провел переговоры с польским коллегой Матеушем Моравецким, по итогам которых главы правительств призовут руководство ЕС провести срочные консультации по ситуации в Белоруссии.

Об этом Бабиш сообщил в пятницу на своей странице в Twitter.

"Мы предложим председателю Европейского совета [Шарлю Мишелю] срочно провести видеоконсультации членов Европейского совета [по ситуации в Белоруссии]", - подчеркнул чешский премьер.

В пятницу министры иностранных дел стран ЕС проведут видеоконференцию, на которой, в частности, обсудят ситуацию в Белоруссии. В ходе встречи будет обсуждаться в том числе вопрос возможных санкций против Минска.