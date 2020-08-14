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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Задержанных на акциях в Белоруссии латвийцев освободили

Ранее во время акций протеста задержали двух граждан Латвии

РИГА, 14 августа. /ТАСС/. Двое граждан Латвии, которые были задержаны во время протестных акций в Белоруссии, освобождены. Об этом в пятницу сообщил министр иностранных дел балтийской республики Эдгарс Ринкевичс.

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"Оба задержанных в Белоруссии латвийца освобождены", - написал глава внешнеполитического ведомства в Twitter.

В четверг вечером Ринкевичс сообщил о задержании двух жителей этой республики во время акций протеста против результатов президентских выборов в Белоруссии. По его словам, МИД и посольство Латвии "оказывают необходимую консульскую поддержку и пытаются добиться их освобождения".

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста после президентских выборов, где, по предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08%, а второе место с 10,09% заняла Светлана Тихановская, которую называют его основным конкурентом. Демонстрации переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, по данным МВД, задержаны более 6 тыс. человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Теги
БелоруссияЛатвияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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