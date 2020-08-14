Ким Чен Ын призвал не рассчитывать на внешнюю помощь в борьбе с наводнениями

ТАСС, 14 августа. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости собственными силами бороться с последствиями наводнений и не допускать поддержки извне на фоне пандемии коронавируса. Об этом в пятницу сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Реальность заключается в том, что ситуация с распространением опасного вируса в мире (коронавируса - прим. ТАСС) ухудшается. [В связи с этим] нельзя допустить получения внешней помощи для борьбы с наводнениями, нужно полностью закрыть границу и продолжать тщательно проводить противоэпидемиологическую работу", - приводит агентство слова Ким Чен Ына на заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

Кроме этого, он распорядился продлить действие постановления и приказа высших органов власти, в которых отражены задачи по ликвидации последствий наводнений и нормализации жизни граждан, до 10 октября, когда в стране будет отмечаться 75-я годовщина создания ТПК.

На этом фоне заместитель пресс-секретаря министерства объединения Республики Корея Чо Хе Силь в ходе брифинга заявила, что, несмотря на устный отказ руководителя КНДР от сторонней помощи, "южнокорейские власти придерживаются своей прежней позиции и готовы к сотрудничеству с Пхеньяном в сферах, не относящихся к политике, в том числе в гуманитарной".

Ранее сообщалось, что обрушившиеся в начале августа на Корейский полуостров ливни привели к затоплению более 39 тыс. га посевных площадей в КНДР, а также стали причиной повреждения или разрушения по меньшей мере 16 тыс. домов. Наибольший ущерб зафиксирован в провинциях Канвондо, Хванхэ-Намдо и Хванхэ-Пукто. В последней из-за сильных дождей прорвало плотину, что привело к масштабным затоплениям. Власти страны продолжают работы по ликвидации последствий бедствия.