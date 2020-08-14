Глава МИД Чехии не комментирует инцидент с российским дипломатом

ПРАГА, 14 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек не комментирует инцидент с сотрудником посольства России, задержанным полицией в июне 2020 года по подозрению в незаконной покупке боеприпасов.

"Я не могу комментировать это дело, - приводит слова министра в пятницу Чешское радио. - Это дело полиции. Уверен, что мы не должны мешать ей работать".

Информацию СМИ отказался комментировать также пресс-секретарь Национального центра борьбы с организованной преступностью Ярослав Ибегей.

Боеприпасы, которые были предметом сделки, конфискованы полицией. Ведется следствие.

Так как сотрудник российского посольства обладал дипломатическим иммунитетом, он вскоре был отпущен. Согласно информации радио, речь идет об одном из сотрудников отдела военного атташе посольства РФ. Дипломат после произошедшего инцидента покинул Чехию.

Реакцию российского посольства в Чехии ТАСС пока получить не удалось.