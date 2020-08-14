Главы МИД Белоруссии и Швейцарии обсудили ситуацию после белорусских выборов

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в телефонном разговоре с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом высказал готовность Минска к диалогу с зарубежными партнерами по вопросам, связанным с прошедшими в Белоруссии выборами президента страны. Об этом сообщает в пятницу на своем сайте белорусский МИД.

"В центре внимания беседы находились прошедшие выборы президента Республики Беларусь и актуальная ситуация в нашей стране", - отмечается в сообщении. Владимир Макей выразил признательность швейцарской стороне за обеспечение безопасности и порядка в ходе голосования на избирательном участке в посольстве Белоруссии в Швейцарии.