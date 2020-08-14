Профильная комиссия парламента Латвии призвала власти Белоруссии соблюдать права человека

РИГА, 14 августа. /ТАСС/. Комиссия Сейма (парламента) Латвии по правам человека и общественным делам призывает власти Белоруссии незамедлительно прекратить нарушения прав человека и соблюдать конституцию. Об этом говорится в направленном в пятницу комиссией письме послу Белоруссии в этой балтийской республике Василию Марковичу.

Как сообщает пресс-служба законодательного органа, в обращении содержится призыв к незамедлительному освобождению необоснованно задержанных и расследованию любых нарушений прав человека, а также гарантировать свободу деятельности независимых СМИ и не ограничивать работу интернета. В письме подчеркивается, что первая статья конституции Белоруссии гласит, что это демократическое и правовое государство.

"В демократическом и правовом государстве существует верховенство закона - любые действия государства против человека могут происходить только в соответствии с правами человека. Они предусматривают полный запрет на пытки или жестокое обращение, и никакие отступления от этого запрета недопустимы", - говорится в обращении.

"После состоявшихся 9 августа выборов в Белоруссии у нас есть видеозаписи, свидетельства и другие доказательства того, что конституция страны и права человека не соблюдаются", - отмечает глава комиссии Артусс Кайминьш. "Особенно серьезным нарушением являются незаконные задержания, пытки и жестокое обращение с мирными жителями. Фактически, силовые структуры выступили против своего народа, конституционного строя и прав человека", - добавил он.