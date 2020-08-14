Спецпредставитель США по контролю над вооружениями встретится в Вене с Рябковым

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли проведет переговоры по стратегической стабильности с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым в Вене 17-18 августа. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Госдепартамента.

"Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в Вене (Австрия) 17-18 августа встретится с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым для обсуждения согласованных между сторонами вопросов, касающихся будущего контроля над ядерными вооружениями", - отмечается в документе.

Предыдущие переговоры Рябкова и Биллингсли состоялись 22 июня в столице Австрии. На прошлой неделе американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Москва и Вашингтон достигли прогресса в переговорах по контролю над вооружениями и что США надеются на новую встречу по этой теме в ближайшем будущем. Он в очередной раз выразил надежду на участие Пекина в этих переговорах.