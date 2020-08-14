США и ЕС заявили, что смягчение санкций по Венесуэле возможно при "политическом прогрессе"

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Страны, которые ввели экономические санкции в отношении Венесуэлы, готовы обсудить возможность их смягчения "в контексте политического прогресса". Об этом говорится в совместном заявлении США, ЕС, а также нескольких стран Группы Лимы и Международной контактной группы по Венесуэле, текст которого распространила в пятницу пресс-служба Госдепартамента США.

В заявлении содержится призыв "создать переходное правительство, которое будет включать все стороны и поведет страну к свободным и честным президентским выборам". "Только выборы в Национальную ассамблею не являются политическим выходом и могут лишь сильнее поляризовать и без того расколотое общество", - убеждены авторы заявления.

"Мы подчеркиваем готовность всех стран, которые осуществляют экономические санкции, обсудить их смягчение в контексте политического прогресса", - отмечается в документе.

Национальный избирательный совет Венесуэлы ранее утвердил дату выборов в Национальную ассамблею (парламент) страны. Голосование состоится 6 декабря, регистрация кандидатов пройдет с 10 по 19 августа, а предвыборная кампания - с 21 ноября по 5 декабря. На данный момент большинство депутатов Национальной ассамблеи являются противниками президента Николаса Мадуро.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.