NYT: экс-юрист ФБР признает вину в рамках проверки обоснованности слежки за штабом Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Бывший юрист Федерального бюро расследований (ФБР) Кевин Клинсмит намерен признать себя виновным в фальсификации текста электронного письма, которое послужило основанием для запроса на слежку за бывшим советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По их данным, речь идет о разбирательстве спецпрокурора Джона Дарема, которому было поручено проверить обстоятельства начала слежки за избирательным штабом Трампа в 2016 году. Клинсмит, как установили подчиненные Дарема, изменил текст электронного письма, которое было получено от ЦРУ и было использовано в качестве оснований для запроса на слежку за Пейджем. Согласно публикации, Клинсмит ранее настаивал на том, что совершил ошибку, внеся правку в текст письма, чтобы оно стало понятнее для его коллег в ФБР.

По информации издания, бывший юрист бюро сделает заявление о признании вины в федеральном суде Вашингтона. Клинсмит не ответил на просьбу газеты прокомментировать публикацию. Он был отстранен от расследования, которое проводил спецпрокурор Роберт Мюллер, после того, как генеральный инспектор Министерства юстиции США Майкл Хоровитц узнал о том, что он в служебной переписке выражал неприязнь к Трампу. После того, как спустя два месяца сотрудники Хоровитца взяли показания у Клинсмита, он уволился из ФБР.

Генеральный инспектор Минюста США в декабре прошлого года опубликовал итоги расследования обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа. Он в том числе выявил 17 существенных ошибок при получении санкции на ведение наблюдения за бывшим советником предвыборного штаба Картером Пейджем. Санкции давались на основании Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA), положения которого Трамп неоднократно критиковал.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании, Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.