Генсек ООН приветствовал освобождение части задержанных в Минске

ООН, 14 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует освобождение части задержанных в Белоруссии, но обеспокоен сообщениями о пытках. Об этом заявил в пятницу официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь приветствует сообщения об освобождении части задержанных прошлой ночью и призывает продолжить освобождения, - сказал он. - Он также глубоко обеспокоен сообщениями о пытках и плохом обращении с задержанными, в том числе с молодыми людьми и журналистами".

"Мы находимся в контакте с постоянными представительствами Белоруссии при ООН в Нью-Йорке и Женеве, а также с властями в Минске", - добавил Дюжаррик.