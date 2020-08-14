Власти Румынии продлили режим тревоги из-за роста заболеваемости COVID-19

БУХАРЕСТ, 14 августа. /ТАСС/. Правительство Румынии решило на заседании в пятницу продлить режим тревоги в стране на 30 дней, начиная с 16 августа, из-за роста в последнее время показателя заболеваемости COVID-19. Об этом сообщило агентство Agerpres .

Количество случаев заражения коронавирусом в Румынии увеличилось за последние сутки на 1 415, умерли 44 человека. Об этом сообщила в пятницу группа стратегических коммуникаций, созданная в стране для мониторинга ситуации с распространением инфекции. Всего после начала вспышки заболевания в стране заразились 68 046 человек, из которых 31 920 были вылечены, а 7 497 асимптоматических пациентов выписаны из больниц через 10 дней после госпитализации. Умерли от коронавируса за этот период 2 904 человека.

Правительство также внесло коррективы в госбюджет на 2020 год. Согласно новым расчетам, бюджетный дефицит в этом году возрастет с 6,7% до 8,6% ВВП, главным образом, по причине экономических последствий пандемии. Все же намечено выделить дополнительные средства на нужды здравоохранения, образования и транспорта.

Решено увеличить с 1 сентября социальные пенсии на 14%, хотя, согласно трудовому законодательству, увеличение должно было составить 40%. Также, вопреки ожиданиям, не будут повышены зарплаты школьным учителям. Эти решения кабинет мотивировал финансовыми трудностями, вызванными пандемией коронавируса.

Ранее Национальный банк Румынии сообщил, что прямые иностранные инвестиции в стране в первой половине года составили €352 млн против €2,7 млрд в первой половине 2019 года, а внешний долг за этот период увеличился на €5,5 млрд. По данным Национального института статистики, рост румынской экономики сократился во II квартале года на 12,3% по сравнению с этим же периодом прошлого года, а ВВП уменьшился на 10,5%.

Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Румынии 26 февраля. 16 марта в стране было введено чрезвычайное положение сроком на 30 дней, а 14 апреля оно было продлено на месяц. 14 мая чрезвычайное положение сменил режим тревоги, который предполагает некоторое смягчение введенных ранее властями ограничительных мер. 17 июня он был продлен еще на 30 дней, а 17 июля - еще на месяц.