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Постпред Франции при ООН выступил против попыток США разрушить иранскую ядерную сделку

Он отметил, что разрушение единственного существующего ограничения для сдерживания ядерных амбиций Ирана, только даст ему лицензию на разработку ядерного оружия

ООН, 15 августа. /ТАСС/. Разрушение иранской сделки лишь даст Тегерану разрешение на создания ядерного оружия. Об этом написал в своем Twitter в пятницу постоянный представитель Франции при ООН Николя де ла Ривьер. Франция, как и большинство стран, воздержалась при голосовании в СБ ООН по проекту резолюции США о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.

"В 2014-2015 годах я участвовал в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, - сказал он. - Договор работал лучше, чем предполагалось".

"Разрушение единственного существующего ограничения для сдерживания ядерных амбиций [Ирана], только даст ему лицензию на разработку ядерного оружия", - подчеркнул дипломат.

Срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран, согласно условиям ядерной сделки, истекает 18 октября 2020 года. В своем проекте резолюции США предлагали продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана, "пока Совет Безопасности не примет обратное решение". Документ не был принят, так как не набрал нужного числа голосов.

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ИранФранция
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