Постпред Франции при ООН выступил против попыток США разрушить иранскую ядерную сделку

ООН, 15 августа. /ТАСС/. Разрушение иранской сделки лишь даст Тегерану разрешение на создания ядерного оружия. Об этом написал в своем Twitter в пятницу постоянный представитель Франции при ООН Николя де ла Ривьер. Франция, как и большинство стран, воздержалась при голосовании в СБ ООН по проекту резолюции США о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.

"В 2014-2015 годах я участвовал в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, - сказал он. - Договор работал лучше, чем предполагалось".

"Разрушение единственного существующего ограничения для сдерживания ядерных амбиций [Ирана], только даст ему лицензию на разработку ядерного оружия", - подчеркнул дипломат.

Срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран, согласно условиям ядерной сделки, истекает 18 октября 2020 года. В своем проекте резолюции США предлагали продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана, "пока Совет Безопасности не примет обратное решение". Документ не был принят, так как не набрал нужного числа голосов.