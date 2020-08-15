СМИ: демонстрации протеста пройдут в американском Милуоки в дни съезда демократов

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Серию демонстраций против жестокости полиции намерены организовать в дни Национального съезда Демократической партии США в Милуоки (штат Висконсин) 17-20 августа активисты общественных организаций. Как сообщил в пятницу местный телеканал WDJT, ежедневно в рамках "Марша к национальному съезду" они намерены доставлять к "Висконсин-центру", плакаты с именами лиц, погибших в результате жестокости полицейских.

20 августа, когда Джозеф Байден объявит на съезде о согласии баллотироваться на пост президента США от Демократической партии, активисты рассчитывают собрать на демонстрацию несколько сот человек. "Похоже, что мы организуем единственное шоу в городе, и мы считаем, что, сосредоточившись на проблеме жестокости полиции, мы сможем заручиться широкой поддержкой общественности, - привел телеканал слова одного из организаторов марша Райана Хэмэна. - Мы хотим доказать, что такое движение еще существует".

Волна массовых протестов и беспорядков прокатилась по городам США в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.

Национальный съезд демократов в Милуоки (штат Висконсин) пройдет практически полностью в виртуальном режиме. В "Висконсин-центре" в дни съезда будут находиться лишь около 300 человек, в то время как первоначально - до начала пандемии - планировалось присутствие около 17 тыс. Процесс голосования по утверждению партийной программы, по выдвижению Джозефа Байдена и Камалы Харрис кандидатами на пост президента и вице-президента будут проводиться в удаленном режиме. Ни Джозеф Байден, ни Камала Харрис в "Висконсин-центре" присутствовать не будут, они обратятся к делегатам по видеосвязи.

Как отметил в этой связи телеканал WDJT со ссылкой на одного из представителей местного отделения Демократической партии, "как только стало известно о том, что Джозеф Байден не будет присутствовать и не будет других выступающих, потребности в добровольцах для обслуживания съезда резко сократились".