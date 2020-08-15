Профсоюз работников Белэнерготопаза требует прекратить насилие и не увольнять работников

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Республиканский комитет Белорусского профессионального союза работников энергетики, газовой и топливной промышленности просит власти прекратить незаконные аресты и насилие в отношении мирных протестующих в республике, несогласных с итогами президентских выборов, а также не увольнять работников, участвовавших в мирных акциях протеста. Об этом сказано в обращении президиума комитета профсоюза, размещенного на его сайте.

"Президиум Республиканского комитета профсоюза Белэнерготопаз обращается к МВД и его сотрудникам с просьбой прекратить неоправданно грубые и жесткие меры к гражданам, участвующим в мирных протестах, и к другим гражданам, не нарушающих законы, просим также освободить незаконно задержанных граждан и участников мирных акций", - сказано в обращении. Кроме того, в нем подчеркивается, что профсоюз "был и остается надежным защитником прав работников отрасли".

"Мы решительно осуждаем любое давление и насилие на выражение своего мнения каждым членом профсоюза, - сказано в документе. - Мы обращаемся к руководству ГПО "Белэнерго", ГПО "Белтопгаз" и руководителям организаций отрасли с просьбой не применять дисциплинарные взыскания и не увольнять работников, участвовавших в мирных акциях протеста".

В то же время профсоюз осудил действия лиц, "использующих мирные акции в своих целях для дестабилизации ситуации в стране и всевозможных провокаций". Рабочий союз также обратился к генеральной прокуратуре Белоруссии провести проверку на тех избирательных участках, на которых были обнаружены нарушения при подсчете голосов.