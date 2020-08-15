Помпео считает военное соглашение Польши и США стратегическим шагом для безопасности

ВАРШАВА, 15 августа. /ТАСС/. Новое польско-американское соглашение - это стратегический шаг для безопасности США и союзников. Об этом заявил в субботу на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем государственный секретарь США Майкл Помпео.

"Это важный стратегический шаг для американской безопасности", - сказал он.

"Мы верим, что это обеспечит стратегическую стабилизацию для мира", - добавил Помпео.

Чапутович в свою очередь заявил, что подписанный договор об усилении военного сотрудничества между США и Польшей имеет "историческое значение". "Постоянное и видимое военное присутствие американских военных [в Польше ] обеспечивает нам безопасность", - отметил глава МИД.

Чапутович также положительно охарактеризовал сотрудничество с США в энергетической сфере, включая атомную энергетику.

По словам польского министра, отношения Польши и США "объединены историей и заботой о будущем".

Госсекретарь США прибыл в Варшаву утром в субботу и подписал с главой Минобороны Польши договор об усилении военного сотрудничества, который предусматривает размещение в Польше войск США на регулярной основе и численное увеличение воинского контингента.