Страны Балтии обратятся к вещателям Европы по поводу государственного ТВ Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 15 августа. /ТАСС/. Национальные вещатели стран Балтии обратятся в Европейский вещательный союз (ЕВС) по вопросу продолжения членства в организации Национальной государственной телерадиокомпании Республики Белоруссия на фоне сообщений о жестоком обращении с задержанными в этой стране после проведенных выборов. Об этом в субботу в эфире литовского национального радио сообщила генеральный директор гостелерадио Литвы LRT Моника Гарбачяускайте-Будрене.

"Трансляторы стран Балтии в рамках общей инициативы договорились направить в Европейский телерадиовещательный союз обращение по поводу членства в организации общественного (хотя правильнее сказать - государственного) транслятора Белоруссии, оценки его поведения в условиях происходящих в стране событий", - заявила она.

По словам Гарбачяускайте-Будрене, протестующих избивают на улицах и мучают в камерах, чего государственное телевидение Белоруссии как бы не замечает. "Вместо освещения этого рассказывается как в советские времена - о сборе урожая и трудовых победах", - утверждала гендиректор.

Она также посетовала на проблемы, с которыми сталкиваются литовские журналисты при освещении событий в Белоруссии. "Нам не выдают аккредитацию для работы в Белоруссии", - уточнила Гарбачяускайте-Будрене.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.