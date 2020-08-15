Помпео сожалеет, что Париж и Лондон не поддержали резолюцию США по эмбарго против Ирана

ВАРШАВА, 15 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео выразил сожаление в связи с решением Франции и Великобритании не поддерживать резолюцию США по оружейному эмбарго против Ирана. Соответствующее заявление он сделал в субботу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.

"Печально, что члены [Совета Безопасности ООН] из "пятерки" от Франции и Соединенного Королевства не поддержали то, что требовали страны Персидского залива и Израиль для обеспечения собственной и региональной безопасности. Я очень об этом сожалею", - отметил Помпео.

Резолюция США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана в пятницу не набрала нужного числа голосов в СБ ООН. В своем проекте резолюции Вашингтон предлагал продлить его действие до тех пор, "пока Совет Безопасности не примет обратное решение". Против проголосовали Россия и Китай, за - США и Доминиканская Республика, воздержались Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Вьетнам, Южная Африка, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.

Срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран согласно условиям ядерной сделки истекает 18 октября 2020 года.