В Белоруссии возбудили уголовные дела после наездов автомобилей на силовиков

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Несколько уголовных дел возбуждено в Белоруссии по статьям о покушении на убийство и насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел после умышленных наездов автомобилистов на силовиков во время акций протеста в Минске, три автомобиля уже установили. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Следственного комитета (СК) республики.

"В ночь с 10 на 11 августа были зафиксированы целенаправленные наезды на сотрудников, охраняющих общественный порядок <...> Прокуратурой города Минска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 ст. 362 (покушение на убийство сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса", - приводит сообщение СК агентство БелТА.

В ведомстве добавили, что уже удалось установить владельца автомобиля, который наехал на сотрудников милиции на улице Притыцкого, в результате чего пострадали двое правоохранителей. Сбивший их автомобиль был найден на территории одного из садоводческих товариществ Минского района, его владельца ищут.

Также установлен автомобиль, наехавший на сотрудников ОМОН на проспекте Машерова, водитель разыскивается. Уголовное дело было возбуждено по статье "насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел". Еще один автомобиль, который въехал в группу сотрудников милиции на улице Притыцкого, был найден брошенным в водоеме. В результате этого наезда пострадали пять военнослужащих внутренних войск МВД в возрасте от 23 до 29 лет.

14 августа в МВД республики сообщили, что во время протестных акций с 9 по 13 августа пострадали не менее 121 сотрудника милиции. Следственные органы возбудили свыше 90 уголовных дел.