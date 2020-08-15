В Северной Македонии оппозиция оспорит выдачу президентом мандата на создание кабмина

ЗАГРЕБ, 15 августа. /ТАСС/. Оппозиционная Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство (ВМРО-ДПМНЕ) во главе с Христианом Мицкоски планирует обратиться в конституционный суд республики с тем, чтобы оспорить решение президента страны Стево Пендаровски выдать мандат на формирование будущего состава кабинета министров одержавшей победу на досрочных выборах партии Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) бывшего премьера Зорана Заева. Об этом сообщил в субботу северомакедонский телеканал ALSAT-M.

По данным телеканала, руководство партии серьезно в намерениях в ближайшее время подать соответствующее обращение в конституционный суд для инициирования профильной процедуры, поскольку в ВМРО-ДПМНЕ исходят из того, что Пендаровски в момент выдачи Заеву мандата без наличия у СДСМ необходимого для этого парламентского большинства нарушил основной закон государства.

В пятницу на фоне действий главы государства лидер ВМРО-ДПМНЕ объявил о решении заморозить отношения и диалог с Пендаровски.

По итогам досрочных парламентских выборов в Северной Македонии, состоявшихся 15 июля, с небольшим отрывом победу одержала партия СДСМ, которая получила в парламенте 46 мест. Основной оппонент СДСМ - ВМРО-ДПМНЕ уступила конкуренту и заняла 44 места. В албанском политблоке лидирующей является партия ДСИ с 15 мандатами.